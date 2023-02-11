شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الفلكية: استحالة حدوث زلزال مدمر بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن البحر الأحمر تكوين جيوليوجى تكون أكثر من 65 مليون سنة، مؤكدا أنه من الاستحالة يحدث فيه زلزل مدمر، لأن الطاقة تخرج منه شبه يومى.

أضاف جاد القاضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن ما يحدث فى تركيا منفصل عما يحدث فى شرق أفريقيا، لافتا إلى أن كل منطقة لها بصمتها الجيوليوجية حتى لا نثير ذعر أمام الناس، وما حدث فى تركيا مرتبط بشبه الجزيرة العربية مع المنطقة التركية.

وأشار جاد القاضى إلى أن هناك أكثر من نشاط زلزالى بمنطقة شرق البحر المتوسط، وليست هناك خطورة على الأراضى المصرية، لافتا إلى أن هناك أشياء غامضة فيما يحدث بسد النهضة هناك، وهناك مخاطر من أى سد صناعى يتم تخزين مياه وراءه.