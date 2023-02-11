شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير كافة التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير كافة التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين، لافتا إلي أن المخزون الاستراتيجى منها آمن .

وأضاف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تقدم خدمة طبية متعلقة بالتطعيم تصل إلي 55 مليون خدمة تطعيمية بتكلفة تصل إلي ما يقرب من مليار و800 ألف جنيه.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان: كافة التطعيمات المقدمة للأطفال مجانا، والتطعيمات التى يتم توفيرها بمقابل تتمثل في تطعيمات المسافرين.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل: نقوم بشكل سنوى بفحص أكثر من 460 ألف عينة تتعلق بالأغذية، وذلك حرصا من الوزارة على توفير غذاء آمن .