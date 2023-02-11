شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: نتخذ إجراءات صحية لمكافحة العدوى فى المدارس ومراجعتها دوريا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شادي زلطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن من أبرز التوجيهات الوزارية تشديد الرقابة على الغياب اليومي وانتظام الدراسة، واستلام الكتب من اليوم الأول لكافة المراحل التعليمية، والانتهاء من حركة التنقلات التي كان متقدم عليها المعلمين الملتحقين من مسابقة الـ30 الف معلم.
وعن مكافحة العدوى والإجراءات الصحية، قال: "اتخذنا إجراءات خلال ظهور الفيروس المخلوي، وكان في توجيهات مشددة وقتها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على وجود الطبيب أو الزائرة الصحية، والتأكد من نظافة الفصول، وهذه إجراءات شغالة ومعلن عنها من 3 شهور، ويتم مراجعتها بشكل دوري في حال ظهور أي أعراض على طلاب".