شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ويجب ارتداء ملابس ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز العلامى بهيئة الأرصاد، شاهدنا اليوم سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة ومستمرة حتى الآن، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستستمر فى الانخفاض وسيشهد الليل برودة شديدة، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 و10 درجات مئوية بالقاهرة الكبرى.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن درجة الحرارة ستستمر فى الإنخفاض حتى منتصف الأسبوع الجارى، مشددة على ارتداء الملابس الثقيلة.

وأشارت عضو المركز العلامى بهيئة الأرصاد، إلى أن سقوط الأمطار سيقل بدءا من غدا الأحد على معظم المحافظات وستصبح من خفيفة لمتوسطة، حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن درجات الحرارة ستنخفض حتى نهاية الأسبوع.