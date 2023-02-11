شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر يقدم كشف حساب بأنشطته خلال العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعى ممثل الأمين العام لمجلس كنائس مصر عن العامين الماضيين تقريرًا عن نشاط المجلس والذى تولت فيهما كنيسة الروم الأرثوذكس أمانة المجلس.

وبدأ الأزرعى كلمته خلال احتفالية العام العاشر لمجلس كنائس مصر فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بتقديم التعازى لضحايا سوريا وتركيامصليا إلى الله أن يمنحهم التعازي ويملا قلبهم السلام.

وذكر خلال كلمته أن المجلس اجتمع بشكل دوري رغم فيروس كورونا ونظم عدد من الانشطة ورعي اعمال مؤتمر حتى يعرف العالم على عيد الفصح كما رعيلأسبوع الصلاة من أجل الوحدة العام الماضى والحالى.

وسرد أيضا عدد من الأنشطة الخاصة بالمجلس والمتعلقة بالشباب والمرأة ودور لجنة الإعلام فى تغطية كافة فعاليات المجلس واللجنة المالية ولجنة الحوار.