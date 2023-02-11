الصحة: نقدم طعوما لعقر الحيوانات بتكلفة 350 مليون جنيه سنويا

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي: أن الوزارة تقدم طعوما وأمصالا لعقر الحيوانات بتكلفة تصل إلى ما يقارب 350 مليون جنيه سنويا.

ولفت قنديل خلال لقائه مع صحفيى الملف الصحى أن 90%من حالات العقر اليومى للمواطنين ترجع لعقر الكلاب، موضحا أن هناك زيادة من معدلات العقر مرة ونص فى2022 اكثر من 2012.

وكشف مساعد الوزير أن الصحة قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، أن وزارة الصحة تقدم ٥٥ مليون جرعة من التطعيمات الروتينية سنويا للمواطنين من خلال مكاتب الصحة وتطعيمات المدارس

ولفت إلى أن الطب الوقائى يقدم 37 مليون خدمة تطعيمية للأطفال من سن يوم حتى عام ونصف ضد 10 أمراض، و12 مليون خدمة لطلاب المدارس والباقى للمسافرين للخارج وحالات العقر.