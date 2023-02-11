شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إزالة عقار العروبة المائل يدويا فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة إزالة برج العروبة المائل في شارع عباس رياض بالطالبية، يدويا، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة للعقار وتحديد الموقف الفنى الملائم بما يضمن تحقيق عوامل الأمان؛ حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وأكدت المحافظة أنه تم إخلاء جميع سكان البرج والمكون من 14 طابقا، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العقارات المجاورة للبرج؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض برج سكني مكون من 14 طابقًا للميل، في منطقة العروبة بحي الطالبية التابع لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين ميل البرج السكني، وتم إخلاء الأهالي من العقار المائل تحسبًا لحدوث انهيار.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وجرى إخلاء البرج من السكان المقيمين وإخلاء 8 عقارات أخرى مجاورة له تحسباً لحدوث انهيار، وأفادت تحريات الأمن بأن مالك هذا البرج أقدم على بناء 4 طوابق إضافية دون ترخيص، مما تسبب في ميل البرج.

وكشفت المعاينة الأولية أن منذ أيام قليلة حضر صاحب العقار وحاول إصلاح البرج بواسطة دق خوازيق حديدية، ولكن المحاولات باءت بالفشل.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص محافظة الجيزة علي سلامة مواطنيها وفى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.