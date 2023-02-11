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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إزالة عقار العروبة المائل يدويا فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المحافظة أنه تم إخلاء جميع سكان البرج والمكون من 14 طابقا، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العقارات المجاورة للبرج؛ حفاظا على سلامة المواطنين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض برج سكني مكون من 14 طابقًا للميل، في منطقة العروبة بحي الطالبية التابع لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين ميل البرج السكني، وتم إخلاء الأهالي من العقار المائل تحسبًا لحدوث انهيار.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وجرى إخلاء البرج من السكان المقيمين وإخلاء 8 عقارات أخرى مجاورة له تحسباً لحدوث انهيار، وأفادت تحريات الأمن بأن مالك هذا البرج أقدم على بناء 4 طوابق إضافية دون ترخيص، مما تسبب في ميل البرج.
وكشفت المعاينة الأولية أن منذ أيام قليلة حضر صاحب العقار وحاول إصلاح البرج بواسطة دق خوازيق حديدية، ولكن المحاولات باءت بالفشل.
برج العروبة المائل بالجيزة
كردون أمنى بمحيط البرج
غلق الشارع المحيط ببرج العروبة المائل
برج العروبة المائل