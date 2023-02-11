شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تناشد مواطني "المنوفية والغربية والقليوبية" عدم الاقتراب من المهمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، المواطنين بالنطاق الجغرافى للشركة بمحافظات (الغربية - المنوفية - القليوبية)، بتوخى الحذر وعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إلانارة والأكشاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار حرصًا على سلامة الأرواح . وأعلنت الشركة عن جاهزية فرق الطوارئ والصيانة بكافة القطاعات التابعة للشركة على مدار اليوم لسرعة حل جميع الشكاوى والأعطال واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ناشد جميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية ، باﻻبلاغ عن أى مهمات كهربائية غير محكمة الغلق سواء أكشاك أو أسلاك أو محولات، مناشداً المواطنين بعدم التطوع بإصلاح أى أعطال أو غلق أى مهمات حفاظاً على سلامة اﻷرواح و خاصة أثناء سقوط اﻷمطار.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الوزارة و شركاتها التابعة تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة على الخط الساخن على رقم 121 ، لافتاً إلى أنه ليس من مسئولية المواطن التطوع بإصلاح أى أعطال مهما كانت بسيطة.