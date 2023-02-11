شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القاهرة الدولى يتولى رئاسة شبكة الاتحاد الأفريقى للأبحاث من أجل السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية في بيان لها، السبت، اختيار مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لتولى رئاسة شبكة الاتحاد الأفريقي لمراكز الأبحاث من أجل السلام NETT4PEACE، والتي تم تدشينها خلال مراسم إحتفالية بمقر الاتحاد.

وجاء هذا الاختيار تقديرا لإسهامات المركز القيمة في مختلف مجالات السلم والأمن في أفريقيا كمركز تميز للاتحاد الأفريقي، وبما يعد امتدادا لدور مصر الرائد في تعزيز جهود السلم والأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، وتم اختيار معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا كنائب رئيس الشبكة.

استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، خلال الفعالية أهداف الشبكة وأولويات عملها التي تم مناقشاتها خلال اجتماعات لجنة تسيير الشبكة، وأشار إلى أن الشبكة ستكون بمثابة منصة جامعة لكل مراكز الابحاث المعنية بالسلم والأمن في القارة، وستعمل على مد الاتحاد الأفريقي بالدراسات الجادة التي تساهم في إثراء مداولاته وفي تعزيز قدراته على التعامل مع الطبيعة المعقدة والمتداخلة لتحديات السلم والأمن في القارة وعلى رأسها الإرهاب.

كما وجه الشكر للمفوضية ولأعضاء اللجنة على اختيار المركز لتولي هذه المسئولية الهامة، مؤكدا حرصه على دعم عملية تفعيل الشبكة، ومنوهاً بأن أهداف الشبكة من حيث التركيز على سد الفجوة بين العمل البحثي والسياسات تعتبر من الأولويات الرئيسية لنشاط مركز القاهرة ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي يضطلع المركز بمهام السكرتارية التنفيذية له.

هذا وشارك في مراسم حفل إطلاق الشبكة كمتحدثين رئيسيين كل من نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومفوض الشئون السياسية والسلم والأمن، وممثلين عن شركاء التنمية وعدد من البعثات المعتمدة لدى الإتحاد الأفريقي.