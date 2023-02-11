كهرباء المحلة تحصل على المركز الأول في تركيب العدادات بجنوب الدلتا

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه بناء على توجيهات المهندس حسن البيلى رئيس الشركة بمتابعة حسن سير وانتظام العمل بكافة قطاعات الشركة وكافة خدماتها المقدمة للمواطنين وطبقا لاحصائيات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وحصلت شركة جنوب الدلتا على المركز الثانى على مستوى شركات التوزيع فى تركيب العدادات لمقدمى الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأوضحت الشركة، أن فرع مركز المحلة الكبرى بقطاع توزيع شبكات كهرباء شرق الغربية حصل على المركز الأول فى تركيب العدادات على مستوى قطاع الكهرباء بالكامل لمدة خمس أيام على التوالي.

وحرص رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على تحفيز العاملين مطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمساهمة فى مواجهة كافة العقبات، موصيا بسرعة تركيب العدادات للمشتركين وتقفيلها على المنصة كى تظل دائما شركة جنوب الدلتا فى المراكز الأولى.

وأكد رئيس الشركة على ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين القيادات والعاملين لتوحيد الرؤى والتصدى لأى شكاوى أو عقبات تواجه تركيب العدادات لدى المواطنين والتى تساهم فى خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و الحفاظ على حق الدولة.