ندب الدكتور محمد مصطفى عبد الحميد للعمل رئيسا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا بندب الدكتور محمد مصطفى عبد الحميد عبد الغفار استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمى والأمراض المعدية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للقيام باعمال رئيس الهيئة المذكورة، ولذلك لمدة عام او لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة أى الأجلين أقرب .

وأكد القرار رقم 61 لسنة 2023 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار يخالف ذلك.