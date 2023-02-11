شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ورشة العمل "معايير وآليات التحكيم في المسابقات القرآنية" بإشراف الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
وحضر اليوم 120 محكما من جميع المناطق الأزهرية للتدريب على المعايير الدولية للتحكيم في المسابقات القرآنية، تمهيدًا لمشاركتهم في المرحلة الثانية من مسابقة الأزهر الشريف لحفظ وتجويد القرآن الكريم، والتي تم تصعيد 56.000 متسابق لها حصلوا على 80% فأكثر من الدرجة النهائية في المرحلة الأولى.
وتأتي هذه الورشة للتدريب على النظام الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة حيث يجلس المتسابق أمام اثنين من المحكمين والذين يقومون بإلقاء السؤال المعد مسبقًا عبر البرنامج الإلكتروني، ومن خلال التعامل مع الحاسب الآلي يتم احتساب الدرجات واستخراج النتائج بطريقة حديثة، ضمانًا للشفافية وتيسيرًا على المحكمين بدلًا من الطرق التقليدية التي قد ينشغل المحكم فيها برصد وجمع الدرجات واحتساب الأخطاء مما يشغله عن متابعة المتسابق.