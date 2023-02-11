الارشيف / أخبار مصر

انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

 

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافي والفني للفصل الدراسي الثاني قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

 

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة انتهت خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

1a2007df-5bc8-4f5e-9fd6-86eab9afd012

انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة

4a970408-838f-422f-9e71-d55b2cd6e73e

المحاضرات بكليات جامعة القاهرة

 

682b4c06-03e0-4823-a4e9-e5e5c81bd1a7

جامعة القاهرة

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا