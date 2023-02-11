شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 21 ألفا و848 قتيلا وإصابة 80 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 21848 والمصابين إلى 80104 حالة.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تقرر إعادة بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، موضحة أنه تم إيقاف أعمال البحث والإنقاذ في شانلي أورفة اعتبارا من الخميس والبدء في رفع الأنقاض.

وأوضح أنه تم "مددنا عطلة المدارس إلى 20 فبراير في كل المناطق التركية، مؤكدا :"سنخرج من هذه الكارثة كما تمكنّا سابقا من الخروج من كوارث سابقة".