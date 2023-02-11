شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات قليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن القاهرة الكبرى ستكون على موعد مع الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ( الإسكندرية- البحيرة-كفرالشيخ-الغربية-المنوفية-الدقهلية ) ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( بورسعيد ).
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.