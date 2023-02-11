شكرا لقرائتكم خبر عن "عمال السياحة العرب": مساعدات مصر لسوريا وتركيا تجسيد لروح الأخوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، المواقف المصرية الإنسانية تجاه الأشقاء العرب، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال 5 طائرات محملة بمساعدات إغاثة منها طبية وغذائية عاجلة لسوريا وتركيا تجسيدا لروح الأخوة والتعاون المشترك ونهجها في مد جسر العون للمجتمعات الشقيقة والصديقة على مستوى كل الظروف.

وقال "المهيرى"، فى نص برقية بعث بها للرئيس عبد الفتاح السيسى جاء بها: أنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال العرب عامة ومصر خاصة نثمن كل مواقف ومجهودات الدولة المصرية المتمثلة فى إرسال مساعدات إغاثة منها طبية وغذائية عاجلة من جانبكم للشعب السورى تضامناً معه لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذى تسبب في خسائر فادحة بالأرواح.

وتابع: إن الدولة المصرية ستظل الجندى الجسور والشقيقة الكبرى ونبض العروبة الثائر للحق ولنصرة أشقائها على مر الدهر فى كل الأزمات والتحديات.. وتشهد سطور التاريخ المضئ بتضحيات مصر على ذلك من أجل أن يبقى العرب.

جدير بالذكر أن حصيلة القتلى جراء زلزال تركيا وسوريا يقترب من 20 ألف قتيل فيما تخطى عدد المصابين 78 ألف شخص.

وكان الزلزال الذي يعد من أكثر الزلازل دموية في العالم منذ أكثر من عقد ودمر آلاف البنايات ودفن أسر بأكملها تحت "الركام”، قد ضرب تركيا فجر الإثنين، وامتد إلى سوريا وبلدان مجاورة.