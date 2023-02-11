شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: دورات تدريبية للشباب على التفصيل والحاسب الآلى بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
واجتاز الاختبار 13 متدربا ومتدربة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة داخل شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.
وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، في تقريره، أن الدورات التدريبية التي تم تنفيذها تأتي في إطار خطة تدريبية للعام الحالي تنفذ من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بالمديرية.
وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب التى توفرها المديرية التقديم في مراكز التدريب الثابتة أو من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية، مع العلم أن فرص التدريب المقدمة مجانية ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المديرية تؤهله للعمل في شركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها.