شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": إقامة ملتقى لتوظيف ذوى الهمم فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، تنظيم ملتقى التوظيف الثانى لتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بإجمالى 34 عقد عمل، بمشاركة 11 منشأة من منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها رعاية كاملة، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لها، ومتابعة المنشآت والتأكد من استيفاء نسبة الـ5% من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في تقريره الذى تلقته الوزارة أنه تم تنظيم مقابلات عمل للمتقدمين على الوظائف المطلوبة لاستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم.

وأفاد مدير المديرية أنه يتم يوميا حصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل المحافظة، ومتابعة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5%، المطلوبة طبقا للقانون 10 لسنة 2018، وتحديث قاعدة البيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لإجراء الترشيح للعمل.

شارك في تنظيم الملتقي لمياء بعيلة مديرية إدارة الرعاية، وأمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد، وفاتن صالح مديرة مكتب بورفؤاد، وسام الهلالي مديرة إدارة بحوث العمالة، ورانيا ماهر مدير إدارة مركز الشباك الواحد، ونورالهدي عبدالعزيز مفتش خدمة المواطنين، ومن المفتشين: رشا توفيق، محمد امين، رشا عكاشة، ولاء عبد المجيد، حنان خالد، نهي رمضان، هبة شعبان، محمد شاهين، ماهر بشري، هبه نجيب.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، أعلنت توفير 120 فرصة عمل لذوى الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية، من حملة المؤهلات المتوسطة للعمل على مهنة عامل نسيج، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بالقاهرة.

وأوضحت مدير عام الإدارة أنه تم توفير فرص العمل للشباب ذوى الإعاقة من سن 18 إلى 30 سنة برواتب تبدأ من 2943 جنيها كراتب أساسى، بالإضافة إلى بدلات وحوافز شهرية، وتأمين إجتماعى وصحى.