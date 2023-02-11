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رؤساء البرلمانات العربية: نقدّر المسار السياسى والتنموى البَنَّاء لمصر

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين فى المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء البرلمانات العربية، أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

 

من جانبهم، أكد رؤساء البرلمانات العربية خلال الاجتماع أن الشعوب العربية تُقدّر المسار السياسي والتنموي البَنَّاء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، والذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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