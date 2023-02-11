شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 96% من قوائم الانتظار بمستشفيات جامعة بنها ضمن المبادرة الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن مستشفيات جامعة بنها حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، مشيرًا الى أنه تم إجراء 2036 جراحة في مختلف التخصصات الطبية للمرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار وعددهم 2445 مريضًا بنسبة 96.37 %، وسيتم إجراء الجراحات المُتبقية خلال الأيام القليلة المُقبلة، موضحًا أن العمليات شملت مختلف الأقسام والتخصصات الطبية ومنها (الرمد، وجراحة القلب والصدر، والعظام، وجراحة الأورام، وقسطرة القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية والقسطرة المُخية).
وأكد د. جمال سوسة حرص جامعة بنها على توفير كافة سُبل الرعاية الصحية للمرضى المُترددين على المستشفيات الجامعية، والقضاء على قوائم الانتظار، وتخفيف الآلام عن المرضى، ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة وجودهم على قوائم الانتظار المُسندة لمستشفيات جامعة بنها، مشيدًا بجهود كافة القيادات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وفرق التمريض والجهاز الإداري، والتي ساهمت في إنجاز 96.37% من قوائم الانتظار المُسندة للمستشفى الجامعي.