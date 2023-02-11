محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.5%

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.5٪، وذلك بحضور عبد العزيز النار وكيل وزارة التربية والتعليم.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، مضيفا أن عدد المقيدين 76556 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية العامة نجح منهم 60681 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة و2355 بالإعدادية المهنية نجح منهم 2317 طالبا وطالبة، والصم وضعاف السمع 66 طالبا نجح منهم 42 طالبا وطالبة والمكفوفين 8 نجح منهم 4.

وقال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط: أبارك للطلاب، وأولياء الأمور وأنصحهم أن الترم الثاني قصير جدا، وسنقوم بتنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وأنصحهم بعدم الغياب ، وسيتم معاقبة الطالب علي الغياب وفصلة إذا تجاوز نسب الغياب القانونية وأشيد بأبنائي وبناتي طلاب أسيوط .