شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إغلاق متحف التحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء حول إغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

الرئيس السيسى يستقبل رؤساء البرلمانات العربيةالحكومة تنفى إغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة بمدينة 6 أكتوبر، تشمل 3 مصانع للقطاع الخاص، وأحد مشروعات التطوير العقارى، المنفذة بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، عن وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها غازي عنتاب جنوبي تركيا، بالإضافة إلى وقوع هزة ارتدادية بقوة 4 درجة مركزها كهرمان ماراش، وهزة ارتدادية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مركزها منطقة أديامان.

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