شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إغلاق متحف التحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء حول إغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يستقبل رؤساء البرلمانات العربية
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر
يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة بمدينة 6 أكتوبر، تشمل 3 مصانع للقطاع الخاص، وأحد مشروعات التطوير العقارى، المنفذة بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 20 ألفا و665 قتيلا، والمصابين إلى 80 ألفا و88 مصابا.
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، عن وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها غازي عنتاب جنوبي تركيا، بالإضافة إلى وقوع هزة ارتدادية بقوة 4 درجة مركزها كهرمان ماراش، وهزة ارتدادية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مركزها منطقة أديامان.
أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط بيرو وجنوبها إلى سقوط 18 ضحية و17 جريحاً بينما ما زال 20 شخصاً مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني، الجمعة.
حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى لخوض مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، (بتوقيت القاهرة)، على ملعب طنجة بالمغرب.