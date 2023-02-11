شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 95 ألف مواطن تقدموا لحجز أراض ووحدات سكنية و40 ألف سددوا مقدم الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه حتى أول أمس الخميس 9 فبراير 2023، بلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا الاستمارات لحجز 22332 وحدة سكنية، و10808 قطع أراض، بأنواعها المختلفة، نحو 95 ألف مواطن، بينما سدد نحو 40 ألف مواطن جدية الحجز.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، تطرح حالياً 22332 وحدة سكنية، بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي - قطامية جاردنز)، و10808 قطع أراض بالإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً، بالمدن الجديدة، وقد بدأ التسجيل إلكترونياً لحجز الوحدات والأراضي من يوم الأحد 15 يناير الماضي، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com)، فى المواعيد المحددة بكراسات الشروط.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، تواصل طرح الوحدات والأراضي السكنية بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين، وانطلاقاً من سياسة وزارة الإسكان، القائمة على 3 محاور رئيسية، وهى، دعم شريحة محدوى الدخل، ومساندة الشريحة المتوسطة، والإتاحة لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة، وهذا هو التحقيق العملي للعدالة الاجتماعية.

وأشار الوزير، إلى أن الطرح يشمل 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، و512 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة)، و8660 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة)، و1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة)، و497 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" - الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن طرح الأراضي، يشتمل على 7013 قطعة أرض بالإسكان المتوسط "محور الأراضي"، بمدن (سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة)، و3370 قطعة أرض بالإسكان المتميز، بمدن (قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط")، و425 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزاً، بمدن (أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديدة).