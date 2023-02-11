شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 12 مليون جنيه لتطوير ورصف 36 شارعا فى الهرم بالإنترلوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد شوارع جديدة فى محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة، انطلاقا من الخطة التى تنفذها المحافظة لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم خاصه بالمناطق المحرومة. وفى هذا الإطار، خصص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط بالانترلوك لعدد 36 شارعا من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحى الهرم، والتى تعانى من وجود نقص بالخدمات خاصه فيما يتعلق بالبنية التحتية على مدار السنوات الماضية. وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة حريصة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لما لها من أهمية فى تيسير حركة التنقل وإضفاء المظهر الحضارى للشوارع، مؤكداً على رصد احتياج منطقه كفر غطاطى لتطوير العديد من الشوارع التى لم تشهد اى أعمال تطوير من قبل وذلك لخدمة شريحه كبيرة من المواطنين القاطنين بتلك المنطقة.

وكلف اللواء أحمد راشد، مديرية الطرق وحي الهرم بالبدء على الفور في أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع التي تم إدراجها للتسهيل علي المواطنين، مشدداً على ضرورة أن يتم المتابعة الدورية للشركات المنفذة ومدي التزامها بالمواصفات المحددة للأعمال وجودة الخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة وإضفاء المظهر الحضاري اللائق لتلك الشوارع.

وأوضح المحافظ أن الشوارع المقرر بدء الأعمال بها يصل إجمالي أطوالها إلى 26 الف متر، وتشمل الأعمال إنشاء أرصفة للمشاة ورصف بالانترلوك للطريق ودعم الشوارع بأعمدة أنارة وبالوعات صرف أمطار بالإضافة إلى شجيرات وزراعات وفقا للمساحات المتاحة، لافتا أن الشوارع هي الشعراوي، ابو سريع ،ناصر إبراهيم ،حجاج ، محمد بيومي، الحرية، علي شعبان، غازي شيته ، نصر مبروك غطاطي، حسانين السني، فرحات شيته، علي نصر، صفوت ابراهيم، ابو عيش، سيد جمعه، الغلباني ، محمد كمال، احمد ابو زيد، شيته، إبراهيم رجب ، رزق عيسي، فرحات بدوي، عبد النبي حجازي، احمد سنوس ، علي الجعري، سيد بدوي، سيد بسولي، حضاني، الدوار ، الدربي ، ابراهيم ، ايو قصام ، مؤمن، محي غطاطي ، سعد مبروك ، حسين رضوان.

وأشار المحافظ، أن الفترة المقبلة سوف تشهد رفع كفاءة العديد الشوارع الجانبية والمتفرعات الاخري بقطاعات المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.