شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى كثيف من السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على مناطق من ( الإسكندرية - سيدى عبدالرحمن - الضبعة - العلمين - السلوم - مطروح - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ ). وأضافت هيئة الأرصاد : يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى مصحوب بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ومن المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء تكون خفيفة قد تكون متوسطة.