شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية مجانا لـ234 ألف مواطن الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 37 ألفا و213 تحليلا معمليا وأشعة، لافتاً إلى تحويل 2756 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات علاج من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وأي أمراض معدية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 15 ألفا و62 مواطناً بمحافظة أسوان، و11 ألفا و703 مواطنين بأسيوط، و11 ألفا و585 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 5 آلاف و227 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و642 مواطناً بالأقصر، و1958 مواطنًا بالبحر الأحمر، و13 آلفا و743 مواطناً بالبحيرة، و12 ألفا و93 مواطنًا بالجيزة، و10 آلاف و163 مواطناً بالدقهلية، و2780 مواطناً بالسويس، و14 ألفا و834 مواطناً بالشرقية، و21 ألفا و276 مواطناً بالغربية، و10 آلاف و642 مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ12 ألفا و979 مواطناً بالقليوبية، و9 آلاف و546 مواطنًا بالمنوفية، و15 ألفا و288 مواطنًا بالمنيا، و1639 مواطناً بجنوب سيناء، و9 آلاف و435 مواطناً بدمياط، و10 آلاف و508 مواطنين بسوهاج، و4 آلاف و529 مواطنًا بقنا، و9 آلاف و298 مواطناً بكفر الشيخ، و6 آلاف و451 مواطنًا بمطروح، و9 آلاف و613 مواطناً ببني سويف، و4 آلاف و127 مواطناً بالوادي الجديد، كما تم الكشف الطبي على 5 آلاف و695 مواطناً بالفيوم.