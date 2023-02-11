تشغيل محطة جنوب بورسعيد الجديدة وتحسين الصرف بزمام 46 ألف فدان بالمحافظة

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الإعداد للاستلام الإبتدائى لمحطة جنوب بورسعيد الجديدة.

وصرح سويلم بأنه تم الانتهاء من إنشاء وتركيب المهمات الكهروميكانيكية وتشغيل محطة جنوب بورسعيد الجديدة لتحسين الصرف بزمام 46 ألف فدان بمحافظة بورسعيد، وتضم المحطة عدد 4 وحدات بتصرف 5.10 م3/ث لكل وحدة وبإجمالى تصرف يومى 1.30 مليون متر مكعب، وتقوم المحطة برفع المياه من مصرف الكيلو 17 جنوب بورسعيد ومصرف سرحان الفرعى ومصرف بورسعيد إلى مصرف بحر البقر.

وأضاف أنه قد روعى فى تصميم المحطة أن تكون المهمات الكهروميكانيكية موفرة للطاقة، حيث اشتملت الأعمال على تركيب 4 خلايا مكثفات لتحسين معامل القدرة الكهربية وبالتالى توفير استهلاك الكهرباء.

وفى إطار العمل على دعم الإنتاج المحلى فقد تم توريد العديد من مكونات المحطة من الشركات المصرية مثل لوحات توزيع الكهرباء والمحولات وشبك الأعشاب والبوابات والأوناش وماكينة نظافة شبك الأعشاب والإنارة وغيرها.

كما تمت مراعاة توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الأعشاب لحماية الوحدات من دخول أى مخلفات للحفاظ على هذه الوحدات لأداء مهامها بكفاءة وضمان التشغيل الآمن للوحدات وإطالة العمر الأفتراضى للمحطة وتقليل فترات الأعطال، كما تم تصميم وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة لحماية جميع مكونات المحطة سواء المكونات الكهربية أو الميكانيكية والفصل الآمن للوحدات عند حدوث أى أعطال لتجنب تلف الوحدات، كما يتم تغذية المحطة من خلال خطين تغذية 11 كليو فولت أحدهما أساسى والآخر إحتياطى من خلال 2 محول اساسى و 2 محول مساعد لضمان التشغيل المستمر للمحطة فى حال إنقطاع التيار الكهربى أو وجود أعطال بالمنظومة الكهربية .

كما روعى فى تصميم وتنفيذ المحطة تركيب نظام تحكم إلى فى تشغيل الوحدات، حيث يحتوى النظام على أنماط تشغيل مختلفة بدءا من النظام الأوتوماتيكى الكامل حيث يقوم النظام بتشغيل وإيقاف الوحدات أتوماتيكيا بناء على مناسيب وتصرفات المياه بمجرى المص والطرد للمحطة والتى يتم قياسها أتوماتيكيا بواسطة حساسات تتبع أحدث التكنولوجيات الحديثة فى أعمال الرصد والمراقبة، كما يحتوى النظام على نمط التشغيل اليدوى لإمكان تشغيل المحطة بالطريقة التقليدية حال تعطل النظام الآلى .

ووجه سويلم برفع وحدات الطواريء الموجوده حاليا بموقع المحطة - والتى كانت تستخدم بالموقع لحين الانتهاء من المحطة الجديدة - والتى تشتمل على 10 وحدات طواريء ونقلها للإستفادة منها سواء فى مواقع أخرى او فى مراكز الطوارئ.