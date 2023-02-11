شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس بطابور الصباح وتحية العلم والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت وزارة التربية والتعليم بتحقيق الإجراءات التالية:
- الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة.
- التأكد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس.
- الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي – الفسحة - موعد انصراف الطلاب).
-المتابعة اليومية لحضور الطلاب بالمدارس، واستخدام كافة الوسائل التي تجعل من المدرسة بيئة جاذبة.
- الالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح، والتأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الولاء والانتماء للوطن.
- الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، ويُحظر عقد أي امتحانات خلال شهر أبريل ( عدا امتحان الشهر المخصص لطلاب صفوف النقل على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءًا من يوم السبت 6 مايو، وامتحانات طلاب الدبلومات الفنية بدءا من يوم السبت 27 مايو وامتحانات طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بدءا من يوم السبت الموافق 10 يونيو.
. إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، بشكل فعلي للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.
- متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات والانتهاء من المرحلة الثالثة لليوم الرياضي 75% المقرر تطبيقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني لتنفيذ يوم النشاط بعد تطبيق حصص المشاهدة.
- إعداد خطة للرحلات المدرسية للزيارة المشروعات القومية، والاهتمام بكافة الأنشطة والمسابقات المختلفة. وخاصة مسابقات التغير المناخي.
- يعقد الامتحان الشهري المخصص لطلاب صفوف النقل في المحتوى الدراسي الخاص بشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، والامتحان الخاص بمقررات شهر مارس خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.
- حظر استخدام العقاب البدني للطلاب.
- متابعة تنفيذ خطط الأمن والسلامة وخاصة التعامل مع الكوارث الطبيعية (الزلازل السيول).
- إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول الصفوف النقل والشهادة الإعدادية، فور الانتهاء منها.