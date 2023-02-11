شكرا لقرائتكم خبر عن ما عوامل نجاح محصول القمح فى الوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل القمح أحد أهم محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر، حيث إنه المكون الأساسى للخبز الذى يستهلكه المصريون يوميًا، بالإضافة الى الحلويات والمعجنات ، كما أن له أهمية اقتصادية خاصة، إذ يحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة وحجم الإنتاج مقارنة بمحاصيل الحبوب الغذائية الاخرى فى مصر.

‎ وفى التقرير التالى نتعرف على عوامل نجاح زراعة القمح

1- ميعاد الزراعة المناسب لان التبكير او التأخير سوف يؤدي الى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الانبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني.

‏‎2- زراعة الاصناف التى تجود في منطقة الزراعة .

‏‎3- الزراعة على مصاطب بالسطور سواء بالسطارات الآلية أو يدوياً.

4- يحتاج القمح حوالي4- 5 ريات في الوجه البحري بالإضافة إلي رية الزراعة و يجب العناية و مراعاة الدقة و العناية في رية الزراعة لان الزيادة تؤدى إلي تفقيع الحبوب و النقصان يؤدى إلي تحميصها، و بالتالي انخفاض نسبة الإنبات.

5- إضافة الأسمدة العضوية حيث تؤدى إلي تحسين خواص التربة الطبيعية بشرط أن يكون السماد العضوي أو البلدي قديما و متحللا و من مصدر موثوق به لضمان خلوه من بذور الحشائش و النيماتودا و يرقات الحشرات و جراثيم الأمراض التي يمكن أن تنتقل للنبات عن طريق التربة، بالاضافة الي السماد الكيماوى .

6- اتباع الزراعة الحراتي في الأراضي الموبوءة بالحشائش بإعطاء رية كدابة قبل الزراعة مما يؤدى إلي التخلص من الحشائش النابتة.