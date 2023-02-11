شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تتيح صرف المعاش لأبناء المتوفى بعد بلوغ سن الـ21.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات كما تتيح صرف المعاش للأبناء المتوفى شريطة عدم بلوغهم سن الـ 21 عام مع استثناء الابن المريض الذى لا يستطيع العمل والعاجز بناء على تقرير هيئة التأمين الصحي ، كما يحق للأبناء في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تقاضى معاش والدهم من أول الشهر الذى تمت فيه الوفاة، بناء على وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ويشترط لحصول الأبناء على معاش الوالد المتوفى ،ألا يكونوا قد بلغ سن 21 سنة، باستثناء الطالب في التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس شرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ 26 سنة، كما يستثنى الابن الحاصل على مؤهل نهائي شرط ألا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة وأن يقدم لدى مكتب التأمينات المستندات التي تؤكد صحة ذلك .

على جانب أخر نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في المادة 35 بأن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ، كما بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من يناير 2023 في رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.