شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينصح باتباع هذه الخطوات حال سقوط أمطار.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح التى تهدف إلى نشر الوعى بين مستهلكى مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، ونظرا للأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

2-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- إبلاغ الحى أو الوحدة المحلية بأى مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

5-يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الأمطار.