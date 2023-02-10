شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان المدن بديلة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأسبوع الجارى شهد تنفيذ العديد من الفعاليات بالمشروعات بديل العشوائيات (الأسمرات ، معًا المحروسة ، روضة السيدة زينب ، أهالينا) بالتعاون مع عده جهات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لأهالي مشروعات بديل العشوائيات ورفع مستوى الوعي الثقافي بهذه المناطق .

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأشار محافظ القاهره إلى أن الفعاليات التى تم تنفيذها بالمدن بديلة العشوائيات شملت العديد من الانشطة الإجتماعية والخدمية وتضمنت توجيه سيارات متحركة لتوفير السلع الغذائية الضرورية وإقامة عدد من المنافذ الثابتة لتوفير السلع بأسعار مناسبة .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ ورشة للألعاب الشعبية وعروض الأراجوز ومسرحية الليلة الكبيرة بالمدرسة الاعدادية المشتركة بالمحروسة، كما تم إقامة ورشة لتعليم صناعة الحلي للسيدات، وعقد عدة ندوات للتوعية بأخطار تعاطي المواد المخدرة بالاشتراك مع هيئة قصور الثقافة وجمعية فيس البلجيكية وصندوق مكافحة الإدمان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم توجيه قافلة طبية استمرت ثلاثة أيام لتوفير الخدمة الطبية لأهالي مدينة معًا شملت كافة التخصصات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري .

كما تم تنظيم رحلة لأبناء مدينة الأسمرات لزيارة متحف الاسماعيلية ونفق قناة السويس ، وتنظيم رحلة لطلاب مدن أهالينا وروضة السيدة زينب والمحروسة 1، 2 والأسمرات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع قصر ثقافة الطفل ووزارة الشباب والرياضة، كما تم تنظيم رحلة لمدينة الفسطاط لأطفال مدينة الاسمرات .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تنظيم عدة فعاليات ثقافية لأطفال روضة السيدة زينب بالتعاون بين جهاز روضة السيدة زينب وعدد من الجمعيات الخيرية لتنمية مهارات ومواهب الأطفال القاطنين بالمدينة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الفعاليات تضمنت كذلك تنظيم امتحان لمحو أمية 204 دارس من أهالي الأسمرات بالتعاون مع إحدى الجمعيات الاهلية وهيئة محو الأمية فرع القاهرة .

في إطار رفع الوعي البيئي وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية في زراعة مليون شجرة تم زراعة 300 شجرة بمدينتي الخيالة وروضة السيدة زينب بمشاركه أطفال وأهالي المدينتين لزيادة توعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة المكان وتجميله وغرس ثقافة الإستدامة والجمال بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وعدد من الجمعيات الأهلية .