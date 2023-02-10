شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار فى دمنهور إلى 4 وفيات و24 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى 4 وفيات وإصابة 24 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم، وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.

وانتقل على الفور إلى مكان الحادث الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأسرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، حيث تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.