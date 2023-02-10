شكرا لقرائتكم خبر عن «خليجيون في حب مصر»: علاقاتنا بالمحروسة متينة ولها جذور وتاريخ طويل جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يوسف العميري، مؤسس جمعية «خليجيون في حب مصر»، إنّ العلاقات المصرية الكويتية علاقة دم، إذ إن 42 شهيداً كويتيا مدفونين في الإسماعيلية والسويس، في حربي 1967م و1973، وهناك شهداء من مصر ضحوا من أجل دولة الكويت لتحريرها.

وأضاف العميري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الشرق الأوسط»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية أميمة تمام، أن العلاقات المصرية الخليجية متينة ولها جذور وتاريخ كبير جدا، لكن المشكلة تكمن في منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، حيث قد تكون نافعة أو ضارة.

وتابع، أن ضررها أصبح أكثر من نفعها، حيث يتناقل الشباب أخبارا ليس لها أي نوع من المصداقية، مشددًا على وجود بعض المصادر التي تحاول التأثير على العلاقات المصرية الخليجية، وكذا المصرية السعودية، والمصرية الكويتية، عبر الاصطياد في الماء العكر وترويج أخبار سيئة، يتناقلها الشباب دون أي دليل أو مصدر.

وأكد، على ضرورة التصدي للأخبار السيئة والكاذبة التي يتم الترويج لها عن العلاقات المصرية الخليجية، لافتًا إلى أنه جرى تدشين جمعية خليجيون من أجل مصر، لدعم مصر اقتصاديا، سياحيا، وإعلاميا، وجرى تدشين مركز إعلامي يحمل اسم «خليجيون نيوز» ليساهم في نشر الأخبار الصادقة وتوضيح الصورة وتوضيح العلاقات بين البلدين.