شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تستجيب لاستغاثة أسرة مصرية فى تركيا وتنقلها لمدينة أخرى عقب الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الاستغاثة التى قدمتها أسرة مصرية فى تركيا تعانى جراء الزلزال، موضحة أنه تم التواصل مع "مريم" التى نشرت الاستغاثة على الفور، وتم إبلاغ أرقام الطوارئ التركية، والمتابعة حتى وصول الإغاثة لنقل الأسرة لمدينة أخرى بعيدًا عن الخطر.

وذكرت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها : "لسة حالا متواصلة مرة تانية مع الأب أستاذ أسامة شوكت طمنا على الأسرة هو وزوجته و3 بنات منهم مريم .. أطمنوا المصريين بخير ورغم التحديات والصعوبات شهامتهم بتظهر وسط المحن، وأحد الأسر المصرية هتستضيف الأسرة فى مدينة "قونيا" لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت : هنفضل نتابعهم ونطمن عليهم حتي وصولهم بسلام وابننا شادى السروى ممثل مركز حوار وزارة الهجرة لشباب الدارسين بتركيا يتابع معهم أيضا لربطهم بالسفارة ومركز الطوارئ المعلن لتلقى البلاغات".

واختتمت : كل الدعوات للمصريين في تركيا وسوريا بالسلامة ولكل أهل البلدين دعواتنا القلبية معكم.