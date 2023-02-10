شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1.29 مليون مواطن بمستشفى المطرية التعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ مليون و288 ألفا و949 مواطنًا، من خلال مستشفى المطرية التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في الفترة من أول يناير وحتى 30 ديسمبر 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم خدمات الفحص الطبي لـ300 ألف و92 مترددا على العيادات الخارجية، إلى جانب تقديم الخدمات العاجلة لـ 148 ألفا و994 مواطنا، من خلال قسم الاستقبال والطوارئ، وإجراء 113 ألفا و965 أشعة ما بين (التشخيصية العادية، المقطعية، الإيكو، دوبلر، رسم القلب، رنين، ماموجرام)، علاوة على 4 آلاف و824 حالة منظار.

وأكد «عبدالغفار» إجراء أكثر من 8 آلاف و707 عمليات جراحية في مختلف التخصصات الطبية، بينها عمليات جراحية دقيقة وذات مهارة كبيرة، والتي تتضمن منظار القنوات المرارية المرن، واستخراج الحصوات بالبالون والباسكت، للمرضى الذين يعانون من الانسداد الكامل بالقنوات المرارية أو التهاب البنكرياس، فضلًا عن إجراء 1503 عمليات قسطرة قلب، وسحب 600 ألف و177 عينة تحليل، وإجراء 110 ألف و687 جلسة علاج طبيعى.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن إدارة المستشفى تحرص على تنظيم الدورات والورش التدريبية للأطباء وأطقم التمريض، في مختلف التخصصات والتي تضمنت (استخدام المنظار الضوئي الحنجري، الجلوكوما، تركيب الأنبوب المزدوج بقسم التخدير، الرعايات والتخصصات المرنة، سونار المفاصل الحركي، تشخيص اختناق العصب الأوسط عند الرسغ بالموجات فوق الصوتية).

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رغدة سمير مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، أن المستشفى يخدم عدد كبير من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، وتصل طاقته الاستيعابية لـ 502 سرير، ويستقبل أعدادا كبيرة من المرضى المسجلين ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

