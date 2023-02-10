شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا واحد".. الداخلية تطرح كميات من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بالمناطق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة الداخلية بطرح كميات من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة بأحياء ( المحروسة "1" ، المحروسة "2" ، "معاً")، وذلك استمراراً للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الحضارية الجديدة.

طرح سلع غذائية

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

طرح لحوم