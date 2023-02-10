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"كلنا واحد".. الداخلية تطرح كميات من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بالمناطق الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة الداخلية بطرح كميات من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة بأحياء ( المحروسة "1" ، المحروسة "2" ، "معاً")، وذلك استمراراً للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الحضارية الجديدة.

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طرح سلع غذائية

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

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طرح لحوم

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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