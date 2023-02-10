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أكثر من 21 ألف شخص.. حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الإثنين الماضى، ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

جاء ذلك فى إحصائية جديدة صباح اليوم، بعد أن تحدثت إحصائية سابقة أعلنها فؤاد أوقطاى نائب الرئيس التركى، مساء الخميس، عن 17674 قتيلا.

 

 

فى تركيا:

18342 قتيلا 

74242 مصابا

121 شخصا تم إنقاذهم آخر 24 ساعة من تحت الأنقاض

 

فى سوريا:

3377 قتيلا وآلاف المصابين

لا تزال جهود عمليات البحث مستمرة عن الأشخاص المحاصرين تحت حطام المنازل

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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