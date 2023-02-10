شكرا لقرائتكم خبر عن ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بـ"هضبة الأهرام" لتغذية المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورا توضيحية لأعمال الغلق الجزئي بميدان الرماية؛ لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام، وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة.

وأوضحت المحافظة أن الغلق لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/12، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه مع ترك عدد ((3) حارات) مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشاديه الخاصه بمسار الأعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز (الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت أعلنت في بيان لها أنه في إطار استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء جهد (66) لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام ( 1 - 2 ) وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديداً بميدان الرماية.

يستلزم إجراء غلق جزئي بميدان الرماية (بداية طريق الفيوم)، وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافقة 2023/2/10 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/12 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه مع ترك عدد (3) حارات) مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لرد الشئ لأصله عقب انتهاء الأعمال وتسهيل الحركة المرورية.