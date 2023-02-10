شكرا لقرائتكم خبر عن عميد المعهد القومي للتغذية: نضع مواصفات عالية فى الوجبات المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، إن الطلاب يقبلون على المنتجات الجديدة بالنسبة للوجبة المدرسية، وليست الوجبة التقليدية كما كانت في السابق.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المعهد القومي للتغذية يضع المواصفات الفنية بالنسبة للوجبات المدرسية، وهو أول منشأة في مصر والوطن العربي تختص بهذا العمل، مشيره إلى تقديم وجبات لـ13.5 مليون تلميذ من 6 إلى 12 سنة بالمدارس.

وأوضحت عميد المعهد القومي للتغذية، أن البسكويت الذي يقدم للأطفال من 6 إلى 12 سنة، يحتوى على 13 عنصر غذائي مهم للطلاب، متابعه: "الوجبة المدرسية بها عناصر غذائية كبيرة جدا تفيد الطلاب".

وأكملت: "تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن أهمية الوجبات للطلاب في المدارس، والتي تختلف من مكان لآخر بالمحافظات".