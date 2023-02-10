شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة الكاراتيه للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتى:
** مسابقة الكاتا فردي طلبة:
- المركز الأول: مصطفي محمد رفعت جامعة القاهرة .
- المركز الثاني: طارق محمد فتحي جامعة طنطا .
- المركز الثالث: عمرو محمد عبد العليم جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث مكرر : عبد الرحمن هشام أحمد جامعة الزقازيق
** مسابقة الكاتا فردي طالبات:
- المركز الأول: نورهان محمد أحمد جامعة المنصورة .
- المركز الثاني: نادية السيد أحمد جامعة مصر الدولية .
- المركز الثالث: ملك وائل السيد الأكاديمية العربية.
- المركز الثالث مكرر: دنيا يسري محمد جامعة الإسكندرية.
** مسابقة الكاتا جماعي طلبة:
- المركز الأول: جامعة الزقازيق .
- المركز الثاني: جامعة عين شمس.
- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث مكرر: جامعة طنطا.
** مسابقة الكاتا جماعي طالبات:
- المركز الأول: جامعة الزقازيق.
- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث: جامعة القاهرة .
- المركز الثالث مكرر: جامعة المنصورة
** مسابقة الكومتيه وزن تحت 60 كيلو (طلبة):
- المركز الأول: محمد أحمد جابر جامعة الإسكندرية.
- المركز الثاني: زياد الغريب ربيع جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث: محمد نجاح عبد المنعم جامعة قناة السويس.
- المركز الثالث مكرر: كريم جابر ابراهيم جامعة عين شمس.
** مسابقة الكويتيه وزن تحت 67 كيلو (طلبة):
- المركز الأول: عبد الرحمن أحمد حسن الجامعة المصرية الصينية .
- المركز الثاني: كريم إبراهيم أحمد جامعة الاسكندرية.
- المركز الثالث: عبد الرحمن طارق سامي جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث مكرر: يحيي محمد عبد الفتاح جامعة حلوان.
** مسابقة الكومتيه تحت وزن 75 كيلو (طلبة):
- المركز الأول: محمد محمود محمود جامعة الزقازيق.
- المركز الثاني: أحمد إيهاب علي جامعة القاهرة .
- المركز الثالث: صلاح شوقي أحمد جامعة الاسكندرية.
- المركز الثالث مكرر: مؤمن صبري محمود جامعة المنصورة .
** مسابقة الكومتيه وزن تحت 84 كيلو (طلبة):
- المركز الأول: محمد علي أبو بكر جامعة الزقازيق.
- المركز الثاني: عبد الرحمن حاتم كمال الأكاديمية العربية.
المركز الثالث: عمر محمد معوض التعليم العالي.
المركز الثالث مكرر: محمد سامح عبد المنعم جامعة الزقازيق.
** مسابقة الكومتيه وزن فوق 84 كيلو (طلبة):
- المركز الأول: حازم أحمد سعيد الأكاديمية العربية.
- المركز الثاني: أحمد سامي السيد جامعة الزقازيق .
- المركز الثالث: شوقي أحمد شوقي جامعة عين شمس.
المركز الثالث مكرر: عبد الرحمن محمد حسن جامعة عين شمس.
** مسابقة الكومتيه وزن تحت 50 كيلو (طالبات):
- المركز الأول: ملك محمد عبد الرازق جامعة الإسكندرية.
- المركز الثاني: ميرنا هشام عطية التعليم العالي.
- المركز الثالث: ندى عماد منير جامعة حلوان.
- المركز الثالث مكرر: مريم عمرو علي جامعة الإسكندرية.
** مسابقة الكومتيه وزن تحت 55 كيلو (طالبات):
- المركز الأول: يمني وحيد سلطان عين شمس .
المركز الثاني: هبة الله حامد فتحي التعليم العالي .
- المركز الثالث: ياسمين نصر عباس جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث مكرر: نور أشرف السيد الأكاديمية العربية.
** مسابقة الكومتيه وزن تحت 61 كيلو (طالبات):
- المركز الأول: بسملة محمود حسن التعليم العالي.
- المركز الثاني: نوويين محمد كمال جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث: فوزية محمود عطية جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث مكرر: حبيبة أحمد ماهر جامعة حلوان.
** مسابقة الكومتيه وزن تحت 68 كيلو (طالبات):
- المركز الأول: نور أكرم سليمان جامعة الإسكندرية.
- المركز الثاني: مريم وائل محمد جامعة حلوان.
- المركز الثالث: سما عشري محمد جامعة قناة السويس.
- المركز الثالث مكرر: حبيبه أبوبكر عزت.
** مسابقة الكومتيه وزن فوق 68 كيلو (طالبات):
- المركز الأول: ياسمين محمد أحمد جامعة القاهرة .
- المركز الثاني: دينا أحمد سعيد جامعة الاسكندرية .
- المركز الثالث: حبيبة ماجد محمد جامعة حلوان .
- المركز الثالث مكرر: مريم محمد أحمد جامعة المنصورة .
** مسابقة الكومتيه جماعي (طلبة):
- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.
- المركز الثاني: جامعة حلوان.
- المركز الثالث: عين شمس .
- المركز الثالث مكرر: التعليم العالي.
** مسابقة الكومتيه جماعي (طالبات):
- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.
- المركز الثاني: جامعة حلوان.
- المركز الثالث: التعليم العالي.
- المركز الثالث مكرر: القاهرة.