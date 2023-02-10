شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشهد المؤتمر الدولي لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الأول لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي، الذى عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور جورج كسلر رئيس جامعة لودفسبورج الألمانية، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رشا شرف مدير البرنامج، الدكتورة سوزان هاريس مديرة البرنامج فى ألمانيا.

وفى كلمته، رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بطلاب البرنامج وأعضاء هيئة التدريس والخريجين، وأشار إلى أن التعاون بين مصر وألمانيا له جذور تاريخية، وأوضح أن برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى هو برنامج بدأ منذ 12 عاما وتخرج منه 220 دارسا، ونحتاج لزيادة أعداد خريجى البرنامج.

وأكد قنديل أن جامعة حلوان هى جامعة تكنولوجية فى المقام الأول، قائلا: "يهمنا التعاون فى الشق التكنولوجى، حيث إنه يوجد فى الجامعة 15 برنامجا فى هذا المجال، ومن المزمع ترتيب زيارة لألمانيا خلال شهر أبريل المقبل، ونتمنى أن نضع أسسا للتعاون فى المجالات الأخرى، ولدينا العديد من البرامج المقامة بالتعاون مع ألمانيا فى التراث والإدارة، نحتاج إلى التعاون فى المجالات الأخرى فى الفنون والطب والتكنولوجيا".

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن البرنامج يعد الأول من نوعه فى مصر من أجل العمل على توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية فى المنظمات المهتمة بالتعليم، ويعمل على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى.

وقالت الدكتورة رشا شرف مدير البرنامج أن البرنامج شهد خلال الفترة الأخيرة نجاح كبير لنصل اليوم لاستقبال 60 طالب وخريج وعضو هيئة تدريس فى برنامج مصرى ألمانى مشترك يهدف لتدريب الطلاب الذين سيكونون قادرين فى المستقبل على الإشراف على المشاريع المشتركة خاصة مشاريع التعاون، وتشهد الدراسة فى البرنامج حماس كبير من الطلاب، بالاشتراك مع أساتذتهم الألمان والمصريين فى هذا البرنامج البارز، الذى يعلِّق أهمية خاصة على تطوير الكفاءات بين الثقافات بالإضافة إلى اهتمامه بمكوِّنات التعليم والإدارة.

وخلال المؤتمر تم عرض فيديو تسجيلى عن البرنامج والدفعات السابقة له، ومراحل تطور البرنامج.

وتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات وتضمنت الجلسه الأولى افتتاح وكلمات ترحيب، وكانت الجلسة الثانية بعنوان القيادة التربوية فى أوقات الأزمات، كما قدمت الجلسة الثالثة ملخص مجموعة من رسائل الماجستير المميزة وعرض أهم نتائجها، وشملت الجلسة الرابعة عدة جلسات متوازية تضمنت عرض عن خبرة التدريب العملى أثناء الدراسة بالبرنامج (المميزات والتحديات)، وعن كيانات التوظيف والتدريب وتم استضافة مصر الخير والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، وتم خلال الجلسة عرض التجارب العملية والوظيفية الناجحة لخريحى البرنامج من الدفعات السابقة للبرنامج، وشملت الجلسة الخامسة مناقشة مفتوحة مع الحضور عن أهم القضايا التربوية ودور قيادات المستقبل التربوية فى تغيير التعلم والتعليم.



المؤتمر الدولى الأول



جانب من المؤتمر