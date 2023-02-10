شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعقد 5 دورات تدريبية لـ139 عاملا بالمحليات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي المقبل وهو الأسبوع الـ27 للخطة التدريبية للمحليات والتى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة، يشهد تنظيم 5 دورات تدريبية هى : دورة ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، والتي ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندى، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الطريق إلي التميز المؤسسي وتطبيق الجودة، ودورة الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين، ودورة التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والإتيكيت والمراسم، إضافة إلى دورة متقدمة فى اللغة الإنجليزية، ويستفيد من دورات الأسبوع الحالى 139 متدربا من جميع المحافظات، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للارتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء قدرات والاستثمار في الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بما يتماشي مع تحقيق متطلبات وأهداف الجمهورية الجديدة خاصة مع قرب انتقال المرحلة الأولى من العاملين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وانطلاقاً من تعليمات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالارتقاء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مما يساهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري.

وأوضح اللواء هشام آمنة أهمية دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة التي ينفذها المركز في أسبوعه الـ27 بتكليف رئاسي، ويستفيد منها 25 متدربا في تحقيق أهداف الحكومة المصرية، بتعزيز مشاركة المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة والحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركي لمشروعات الإدارة المحلية التي أثبتت نجاحها في سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عملياً وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلي، والاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتاً الى الدورة ستتضمن جانباً عملياً لوضع خطة اشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية و آليات مراجعة الخطط و مناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين .

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن مركز التنمية المحلية ينظم الاسبوع القادم دورة تدريبية عن الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 متدربا، وذلك تزامناً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمي، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، مشيرا إلى تضافر جهود الوزارة للمضي قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، و أهم طرق تمويل المشروعات والعائد على الاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والملامح الرئيسية لقانون الاستثمار، وضمانات وحوافز الاستثمار، وتجربة الشباك الواحد لإنهاء كل الموافقات والتراخيص، وآلية إصدار التراخيص والرخصة الذهبية، ومنظومة تخصيص العقارات للمشروعات، وآليات تسوية منازعات الاستثمار، والخريطة الاستثمارية، وعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة.

وأشار المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة للتدريب، إلى أن الأسبوع الـ27، سيشهد أيضاً تنفيذ دورة تدريبية عن تنمية مهارات القيادات فى مجال الطريق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة، ويستفيد منها 28 متدربا، موضحاً أن الدورة تأتى تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها .

ولفت المهندس صلاح شحاتة، إلى أن المحتوى التدريبي للدورة يستهدف التعريف بالمبادىء الأساسية لإدارة الجودة، وفئات شهادات الأيزو، والمعايير اللازمة للحصول عليها، والمفاهيم المرتبطة بالتميز المؤسسى، ومعايير جائزة التميز المؤسسي، ومحورى الابتكار و الممكنات، مضيفاً أنه سيتم استعراض لنماذج وتجارب عالمية فى مجال التميز المؤسسى، و تنفيذ ورش عمل عن تحديات تطبيق معايير مصر للتميز المؤسسي.

و أضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن الاسبوع القادم يتضمن أيضاً تنفيذ دورة التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والإتيكيت والمراسم، ويستفيد منها 28 متدربا، وتهدف الدورة التدريبية إلى فهم ماهية العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات، وأساليب ووسائل التواصل في العلاقات العامة، والتخطيط لأنشطتها، والهيكل التنطيمي لفريق إدارة الفعاليات، وأهمية الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، وأنواعها المختلفة ومقوماتها نجاحها، وإدارة المناسبات "المفهوم والقواعد والتحديات "، وتحديد الرسالة والأدوار، إضافة الى آليات تنمية مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة وتطويرها، والتغيير الشخصي من أجل مؤسسات أكثر كفاءة، وكيفية إختيار التصميم الدعائي الملائم للمناسبة، والعلاقات العامة علي الإنترنت، والتسويق للمناسبة والمواد الدعائية، والنشر الإلكتروني ووسائل التواصل الإجتماعى، وتقييم الوسائل المستخدمة.