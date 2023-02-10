شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى عقد امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى عقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الترم الثانى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الإعدادي دون أي تغيير، مُوضحةً أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثاني، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية العام الدراسي 2023، والذي سيتضمن مناهج الفصل الدراسي الثاني كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

افتتاح وزارة الأوقاف 24 مسجدا، منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 668 مسجدًا، منها 533 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و135 مسجدًا صيانة وتطويرًا..

"الأوقاف" تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا فى المحافظات

ينطلق غدا السبت 11 فبراير الجارى الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس، فى عدة محافظات، على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس الأحد 12 فبراير.

انطلاق الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس غدا فى عدة محافظات

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تقدر علاقتها مع الأشقاء العرب، وأنها تتمتع بعلاقات طيبة معهم، وأن السياسة المصرية تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج. عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع "أبراج الداون تاون"، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكاتب الاستشارية. نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة النقاشية الثالثة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث ناقشت الجلسة الثالثة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بحضور ما يزيد على 20 خبيرًا من عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي في مصر والمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية. تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر يناير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات مدير منظومة الشكاوي الحكومية: تلقينا 113 ألف شكوى واستغاثة خلال يناير معلومات الوزراء يناقش تحديات "الأمن الغذائى" بحضور خبراء وتنفيذيين ومنتجين الإسكان: جار الانتهاء من أعمال التشطيبات لـ20 برجا بالعاصمة الإدارية

أعلن وزير الحج والعمرة السعودى توفيق الربيعة، زيادة أعداد الحجاج هذا العام، قائلا: أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» دون اشتراط سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم .

أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".