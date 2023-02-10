شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بمصر: الرئيس محمود عباس يصل القاهرة غدا للمشاركة فى مؤتمر دعم القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا السبت، وذلك للمشاركة فى مؤتمر دعم القدس المنعقد بعد غد الأحد بمقر الجامعة العربية وسط تمثيل عربى وإقليمى ودولى رفيع المستوى.

وقال السفير دياب اللوح "إن مشاركة الرئيس في فعاليات المؤتمر هدفها مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها مع زيادة وتيرة التهويد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لا سيما عقب تشكيل حكومة اليمين المتطرف التي تستهدف تدمير حل الدولتين، وكذلك من أجل تسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وإبراز صمودهم، ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي والمؤسساتي تنمويا واستثماريا في مدينة القدس لتعزيز صمود المقدسيين من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة، وتقديم مقترح لإنشاء صندوق عربي تطوعي تساهم فيه الدول الأعضاء والصناديق العربية والقطاع الخاص ووكالات التنمية العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، وتشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين العرب لمتابعة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية".