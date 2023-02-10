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خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - خصصت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين خدمة لاستخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس ، حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية: 

 

- الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى 

 

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

 

- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.

 

- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

 

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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