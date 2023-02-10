- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.