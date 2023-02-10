شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % من القراء يطالبون بزيادة مخصصات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأيد 93% من القراء مطالب زيادة مخصصات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بينما عارض 7% من القراء هل مطالب زيادة مخصصات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.