شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. أولاد عبد الدايم – الأنصار - القوصية
مديرية أوقاف المنوفية
2. سيدي سلامة – طنبشا – بركة السبع
مديرية أوقاف البحيرة
3. التوحيد – زراعة 1 – فرهاش – مركز حوش عيسى
4. النور – عزبة الخمسين – شركة الاتحاد – مركز الدلنجات
5. الفتح المبين – الجعار – مركز وادي النطرون
6. الرحمة – محلة بشر – شبرا خيت
7. الرشيد – عزبة الشركة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف القليوبية
8. الجديد – ساحل دجوي – بنها أول
مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – عزبة الجازي - العدوة
10. الحاج غالب – شم القبلية - مغاغة
11. محمد عبد الجيد – عرب أبو قلته – ملوي
12. أبو بكر الصديق – دمشاو هاشم - المنيا
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. قرية واحد الكبير – قرية واحد – بجر السكر – برج العرب
مديرية أوقاف الفيوم
14. إبراهيم عبد الله – الشواشنة – يوسف الصديق
15. آل يعقوب – معصرة عرفة - إطسا
مديرية أوقاف الغربية
16. القبلي الكبير – فرسيس – زفتى
مديرية أوقاف الشرقية
17. الشهيد محمد رضوان – م قاسم – ديرب نجم
مديرية أوقاف الدقهلية
18. موسو – عزبة موسو – بني عبيد
19. المهدي- المحمودية- دكرنس
20. عزبة مختار – منشية عزت - السنبلاوين
21. المنتزه – عزبة المنتزه - دكرنس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. التقوى – طومسون - المنتزه
مديرية أوقاف أسيوط
2. عمر بن الخطاب - ابنوب
مديرية أوقاف قنا
3. نجع غلاب – المقربية - قوص