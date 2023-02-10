شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى الوادى الجديد برواتب تصل لـ4000 جنيه.. خطوات التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عنها كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توافر 2975 فرصة عمل في عدد من التخصصات بـ85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظة الوادي الجديد

1- فرص عمل بإحدى شركات القطاع الخاص في العوينات – الوادي الجديد

الوظائف المطلوبة

2 فرد أمن

1 سائق سيارة – رخصة مهنية

2 عامل نخيل

4 كهربائي بيوفت

الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 20 : 35 سنة

-الراتب: 3000: 4000 جنيه

2- فرص عمل بإحدى الشركات في الداخلة – الوادي الجديد

الوظائف المطلوبة

8 عمال زراعي

الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 19 : 35 سنة

-الراتب: 3000 جنيه

3- فرص عمل بإحدى الشركات في الداخلة – الوادي الجديد

الوظائف المطلوبة

5 عمال – 5%

الشروط

-السن 19 : 35 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

وأوضحت الوزارة، خطوات التقديم للراغبين في شغل الوظائف الخالية بالمحافظات، مشيرة أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة .

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.