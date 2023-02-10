شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وجدى أمين مدير أدارة لأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن التبغ يقتل سنويا أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم، معقبا: "شركات الدخان تقوم بتمويل إعلان غير مباشر، ومن الممكن أن يظهر مع أحد الممثلين المشهورين، ويعتبر خرق واستغلال لترويج المنتجات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة سى بى سى، أن مصر ضمن 180 دولة وقعت على اتفاقية مكافحة التبغ، معقبا: "لدينا فى رؤية 2023 وجود جيل صحى.. ومن أخطر الأمراض المسببة من التدخين القلب والسرطان والأورام.. والحد من كل التدخين وسلبياته خلق جيل صحى للنهوض بالبلد".

وتابع: "التدخين أحد البوبات لتعاطى المخدرات.. ونصف عدد من السكان فى مصر يتعرضون للتدخين السلبى، واتفاقية مكافحة التدخين تفرض حظرا شاملا على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.. وهناك خطة لرصد مشاهد الدراما 2023 لرصد التدخين في المسلسلات الرمضانية، فيما لاحظنا فى جميع المسلسلات بها مشاهد تدخين في الموسم الرمضانى 2021، و2022".